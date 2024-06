Gestione associata dei servizi finanziari tra Siena e Monticiano

Il consiglio comunale ha approvato una delibera con cui si dispone l’attivazione della gestione associata dei servizi finanziari tra l’amministrazione comunale senese, quale ente capofila, e il Comune di Monticiano. L’accordo avrà decorrenza dal 1 luglio 2024 per tre anni. "Con questo atto – ha spiegato l’assessore Riccardo Pagni – intendiamo garantire la creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi e delle funzioni relativi alla contabilità, ottimizzando i costi di gestione e valorizzando le professionalità assegnate in un’ottica di miglioramento della qualità".