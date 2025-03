L’abilitazione per l’insegnamento. Percorsi di formazione

Sono aperte fino a martedì 18 marzo le domande di ammissione e iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione per la scuola secondaria del II ciclo dell’Università per Stranieri di Siena. Per l’anno accademico 2024-25 Unistrasi attiva i percorsi di formazione iniziale e abilitazione per le seguenti classi di concorso: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado; Conversazione in lingua straniera (inglese); Storia dell’arte; Discipline letterarie e latino; Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione di secondo grado (inglese). Oggi alle 15, su piattaforma Google Meet, la prorettrice Marianna Marrucci, Benedetta Cinotti referente amministrativa, Beatrice Pacini e Maurizio Tuliani docenti tutor coordinatori, illustreranno i percorsi di formazione e abilitazione.