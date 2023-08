La Ztl in Borgo fa discutere Il primo fine settimana genera favorevoli e contrari

Primo fine settimana della nuova Ztl in quel di Colle e la popolazione si divide ancora tra favorevoli e contrari. Indubbiamente quello passato è stato un fine settimana molto particolare per poter dare un giudizio oggettivo. A partire dal fatto che una fetta importante della popolazione si è spostata a Le Grazie (per la festa), ma non solo perché è stato anche l’ultimo fine settimana di agosto e l’ipotesi del mare è stata allettante per molti ed inoltre la domenica è stata attraversata da un meteo avverso. Rimane un fatto certo che la Ztl anche dopo il suo avvio crea discussione, tra favorevoli e contrari. In particolar modo tra i commercianti ed i non residenti del borgo, che erano abituati a passare tranquillamente con la loro auto per Via Gracco del Secco. Tra le attività la divisione tra favorevoli e contrari è netta. "Sono stata tra le firmatarie – afferma una commerciante – della raccolta firme contro la Ztl e confermo la mia posizione in modo ancora più acceso dopo la dimostrazione di questo primo finesettimana. Ho visto una diminuzione dei clienti, nonostante abbia chiuso dopo due ore dall’attivazione della Ztl, questo come sempre. Ho visto, però, una diminuzione del traffico e corrisposto anche ad una diminuzione di clienti". "Ho accolto molto favorevolmente la Ztl – afferma Pietro Fratiglioni, un imprenditore con alcune attività in Borgo – Sono molto contento di questa decisione. Sabato è stato veramente un bel pomeriggio ed una bella serata, durante la quale si poteva passeggiare tranquillamente per il Borgo. Ho visto molti turisti, visitatori e famiglie passeggiare con tranquillità senza il rischio del traffico. C’è, però, un aspetto che deve essere sottolineato la Ztl va assolutamente regolamentata. Soprattutto bisogna pensare ai parcheggi, il problema è solo il parcheggio oggi come oggi. Dovrebbero essere aumentati senza ombra di dubbio". Tra i ‘borgaioli’ si può dire, invece, che c’è stata una sostanziale accettazione della Ztl. "Per quanto riguarda la mia famiglia – afferma un residente in Borgo – abbiamo finalmente passato un fine settimana di tranquillità, è stato bellissimo poter uscire di casa tutti insieme e camminare con tranquillità senza ritrovarsi le auto parcheggiate ovunque o altre che sfrecciano in pieno centro storico. Spero che non sia un’attivazione solo in via sperimentale, ma che possa essere mantenuta anche per tutto l’anno e chissà un domani per tutto il giorno".

Lodovico Andreucci