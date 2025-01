"La vocazione della città rimarrà quella termale"

"La città si chiama Chianciano Terme e dunque, seppur con i dovuti correttivi, il termalismo continuerà ad essere parte integrante della nostra offerta". È quanto afferma la sindaca Grazia Torelli (nella foto), che in una nota sottolinea come "l’amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi quello del rilancio della destinazione e per questo ha presentato alla Regione Toscana una proposta progettuale che prevede la riqualificazione urbanistica e il riposizionamento turistico di Chianciano Terme".

Che non può però prescindere dalle terme. Torelli ribadisce la volontà di acquistare il parco dell’Acqua Santa, "sul quale sarà aperta una discussione sull’utilizzo futuro" e ricorda come la Regione Toscana abbia messo a disposizione quasi 4 milioni di euro "a copertura parziale delle spese previste dalla nostra proposta progettuale".