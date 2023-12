La Via Maestra del Natale. Sarà un fine settimana ricchissimo di grandi eventi

Protagonista il mondo fantasy a Poggibonsi in questo fine settimana, a partire da oggi, per La Via Maestra del Natale. Mercatini ed eventi a tema con quindici casine in piazza Enrico Berlinguer che ospitano artigiani-artisti pronti a esporre le loro creazioni. Oggi alle 17 l’inaugurazione del Mercatino Magico e a seguire lo spettacolo di Falconeria con i volatili protagonisti di tanti film fantasy. Alle ore 21 la Sala Set del Teatro Politeama ospita il concerto di Mary Loscerbo & Bit Band in collaborazione con la Scuola Pubblica di Musica Hb Music Farm. Domani alle 16,30 i locali dell’ex negozio Cipriani (gentilmente messo a disposizione dalla famiglia) in via della Repubblica 49, che già ospitano la mostra "100 e + Pinocchi", si arricchiscono di un banco di assaggio gratuito di champagne e spumante "Regala Bollicine" a cura di Fisar. Ultimi giorni per visitare la mostra "100 e + Pinocchi" con i libri rari della collezione di Mauro Minghi. Piazza Nagy ospita dalle 16,30 giochi e laboratori in inglese che si ispirano al mondo di Harry Potter. La manifestazione è curata dall’Istituto di formazione Interlingua. Alle 17 l’area pedonale di piazza Berlinguer ospita performance e combattimenti di spade laser, ispirate alla saga di Star Wars e la Scuola Jedi per giovani Padawan a cura dei Florence Knights Aps. A seguire il secondo spettacolo di Falconeria e alle ore 18 nella Sala Set del Politeama, la presentazione dei romanzi fantasy della scrittrice poggibonsese Maria Novella Giorli. In contemporanea, nella chiesa di San Lorenzo il Concerto di Natale del coro polifonico Clara Harmonia. Il coro, diretto dal Tanja Kustrin: 18 anni di apprezzata attività nel territorio toscano e non solo. Domenica 17 dicembre si apre con l’ormai tradizionale matinée al Politeama: il Concerto degli auguri del coro Servi della Gioia. Oltre 50 coristi si esibiscono sulle note delle più famose canzoni natalizie e dei brani pop rock arrangiati in chiave gospel dal maestro Emanuele Biotti. Il concerto inizia alle ore 11. Lo spettacolo del 17 dicembre sarà dedicato alla Casa Famiglia di San Pietro a Cedda, all’Emporio della Solidarietà e a Quavio. Il programma prosegue nel pomeriggio con i "Babbo Natale in vespa" che arrivano, alle 16, ad animare le vie del centro storico.

Paolo Bartalini