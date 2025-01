‘La versione di Paolo’: presentazione

Si intitola ‘La versione di Paolo’ (edizioni Helicon), il libro che sarà presentato domani alle 17,45 presso la libreria Mondadori a Poggibonsi, largo Campidoglio. Autrice, Roberta Bencini. Che nell’opera racconta la vicenda dell’ex marito Paolo Vaj, che fu ucciso nel luglio 2019 a Vittorio Veneto (TV): pagine e capitoli come un romanzo, ma che narrano un vero fatto di cronaca per il quale sono state condannate l’amante di Paolo Vaj e un’amica ritenuta complice. Entrambe, per difendersi dalle accuse, avevano descritto Paolo Vaj come una persona violenta. Una definizione respinta con fermezza da Roberta Bencini, poggibonsese, che attraverso il volume, da poco pubblicato e prossimo alla presentazione in pubblico, intende restituire giustizia alla memoria dell’uomo con il quale aveva vissuto per un arco di tempo di otto anni, sino al termine della relazione. Un libro che affronta il caso Vaj ‘oltre le verità di cronaca’, come da sottotitolo. A dialogare con Roberta Bencini sarà Gioia Bandinelli. Le letture di alcuni brani de "La versione di Paolo" saranno invece a cura degli attori di Teatro Riflesso di Poggibonsi, presenti in numerose iniziative culturali sul territorio.