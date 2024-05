La Valdorcia è un set di Hollywood. Clooney e Sandler, ciak ad Argiano

È arrivata ieri nel Senese la troupe che seguirà la realizzazione del film ’Jay Kelly’, prodotto da Netflix che ha come interpreti principali George Clooney e Adam Sandler. Ad anticipare la notizia Montalcinonews.com, che riporta come a ospitare i protagonisti della produzione sarà la tenuta di Argiano, dell’imprenditore brasiliano André Santos Esteves, che recentemente è stata issata da Wine spectator sul trono mondiale dei vini, grazie al Brunello di Montalcino 2018 prodotto nella cantina guidata da Bernardino Sani.

Un palcoscenico di richiamo mondiale, quindi, per il fim diretto da Noah Baumnach, co-sceneggiatore di Barbie, film per cui ha ottenuto la sua quarta candidatura agli Oscar. Sul nuovo film diretto dal regista di White Noise, e cosceneggiatore insieme alla compagna Greta Gerwig del film fenomeno Barbie, vige il massimo riserbo. Baumbach ha scritto la sceneggiatura insieme a Emily Mortimer.

Le riprese hanno preso il via nei dintorni di Piacenza, a Caorso, e proprio in questi giorni c’è stato il trasferimento in Val d’Orcia, Pienza, Montalcino e San Quirico d’Orcia. Tra le location ci sarebbero anche Arezzo e Montecatini Terme (Pistoia). La Val d’Orcia gode da anni di risalto mondiale dovuto ai grandi film che in questo territorio sono stati girati. Su tutti, Il Gladiatore, kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, con Russell Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio e vincitore di cinque premi Oscar. Molte delle scene sono state infatti girate proprio in Val d’Orcia: la casa del Gladiatore è il Podere di Poggio Manzuoli, alle porte di San Quirico, mentre nella campagna di Pienza, a Terrapille, sono state girate le scene ambientate nei Campi Elisi.

Qualche anno prima (1996) a Sant’Anna in Camprena, nel comune di Pienza, venne girato Il paziente inglese, film diretto da Anthony Minghella, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore canadese Michael Ondaatje, vincitore di ben nove Oscar nel 1997. Bagno Vignoni poi è stata il palcoscenico di Nostalghia, film di Andrej Tarkovskij del 1983, Sempre San Quirico è stato il set della serie tv di successo anglo-italiana, I Medici, creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, prima edizione, andata in onda dal 2016, con Richard Madden (Cosimo dè Medici) e Stuart Martin (Lorenzo), con Dustin Hoffman nei panni di Giovanni di Bicci dè Medici.