La storia degli ebrei a Pitigliano nel libro di Di Castro e Turrini

Martedì 7 novembre alle 17.30 nella Sala degli Intronati in Palazzo Patrizi (via di Città, 75 – Siena) Anna Di Castro e Patrizia Turrini presentano il libro di Angelo Biondi, Gli Ebrei nella Maremma e la Comunità di Pitigliano (Arcidosso, Effigi, 2022). Sarà presente l’autore. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e la collaborazione della Sezione di Siena della Comunità ebraica di Firenze. Molti hanno creduto che la presenza ebraica a Pitigliano sia cominciata intorno alla metà del Cinquecento, per alcuni in relazione alla venuta del medico David De Pomis al servizio del conte Niccolò IV Orsini; invece si è potuto stabilire, sulla base di nuovi documenti, un insediamento significativo di ebrei a Pitigliano fin dal XV secolo. Dunque la Comunità ebraica pitiglianese ha avuto una lunghissima durata di almeno mezzo millennio.