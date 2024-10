"La stanza più fredda" arriva in Rai. Scene girate in città durante il Covid

Il cinema che apre una finestra su Poggibonsi e una parte della città si potrà vedere nei canali Rai. "La stanza più fredda" conquista la Tv nazionale, dove si potranno scorgere alcuni luoghi del capoluogo valdelsano. Si tratta del cortometraggio di Francesco Rossi, vincitore del Globo d’Oro 2021, che sarà sulla popolare piattaforma RaiPlay e il 5 novembre in onda su Rai 5. "La stanza più fredda" è rientrato nel nuovo catalogo di cortometraggi "In corto d’opera" su cui ha deciso di investire la Rai e rimarrà disponibile alla visione fino alla fine del 2025. Il corto, prodotto da Filmarea in associazione con Kahuna Film con la collaborazione del Comune di Poggibonsi, il patrocinio di Regione Toscana e il contributo di Caffè Toscano, è stato girato a Poggibonsi durante i periodi più neri del Covid19 e tratta proprio di tematiche legate alla pandemia esplorando la vita amorosa di un timido necroforo di un ospedale. Il cast è composto da Andrea Santonastaso, Leonardo Fiaschi, Daniela Morozzi e Eleonora Cappelletti. Dal 2021 "La Stanza Più Fredda" ha ricevuto più di trenta riconoscimenti tra premi e candidature nei festival di cortometraggi. "Una bellissima chiusura dopo un percorso di tre anni ricco di soddisfazioni – dichiara Francesco Rossi – vedere una propria opera in Rai è una soddisfazione immensa, che mi dà una grande energia per i progetti futuri. Credo che la storia de ’La stanza più fredda’ sappia ancora emozionare il pubblico". "Abbiamo creduto che il corto potesse avere questo potenziale, un grazie alla Rai per averci dato questa grande possibilità", aggiunge la produttrice Silvia Groppa, Filmarea. Fa eco il produttore associato Francesco Bruschettini di Kahuna Film: "Ringrazio la Rai per aver creduto in una nostra opera - che poi aggiunge - Sono molto soddisfatto poi anche da poggibonsese che ha deciso di investire e portare cinema a Poggibonsi". "Un riconoscimento per un’opera, già di successo, legata a Poggibonsi - aggiunge la sindaca Susanna Cenni - Grazie a tutta la squadra che ha lavorato al cortometraggio e a tutti coloro che hanno contributo alla sua realizzazione, al suo successo e anche a questo ulteriore bel risultato che fa piacere a tutta la nostra città". Kahuna Film, rimanendo attiva anche su Roma e Milano, ha deciso di stabilirsi a Poggibonsi e a breve inaugurerà nuovi spazi in città. Nel corto sono riconoscibili il vecchio ospedale Burresi e le vie del centro. Il link dove trovare il cortometraggio su RaiPlay: https://www.raiplay.it/programmi/lastanzapiufredda.

Fabrizio Calabrese