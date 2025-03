La squadra di Torre all’Asl. Biancamaria Rossi è direttrice amministrativa

Rivoluzione all’Asl Sud Est: contrariamente al mandato regionale – questa la voce che aveva accompagnato la scelta del dg -, il neo direttore Marco Torre ha nominato ieri la sua squadra di direzione, cambiando due direttori su tre. Sono ancora una volta tre donne e, per ‘buona pace’ fra i territori, ogni provincia ha un suo rappresentante: confermata Patrizia Castellucci ai servizi sociali, escono invece Antonella Valeri e Assunta De Luca, al cui posto sono promosse rispettivamente Biancamaria Rossi e Barbara, già dirigenti della stessa Asl. I nuovi incarichi triennali scatteranno da lunedì prossimo, 31 marzo.

"Oggi la nuova squadra della Asl Sud Est si rinnova con la nomina di figure professionali di alto valore, profonde conoscitrici della macchina aziendale grazie alla loro pregressa esperienza – ha evidenziato il direttore generale Marco Torre –. In questa fase di grandi sfide per la sanità, sarà fondamentale la propensione all’innovazione e all’ascolto di tutte le figure professionali che compongono questa azienda. Ho voluto scegliere professioniste interne, che sapranno condividere e interpretare al meglio gli obiettivi strategici della nostra Asl. Ringrazio anche la precedente Direzione per l’importante lavoro svolto fino ad ora".

Partiamo dal direttore ‘senese’: nell’importante incarico finora assolto da Antonella Valeri, il dg Torre "dopo aver valutato i curricula dei soggetti idonei – si legge nelle delibere dirigenziali, una formula che in realtà accompagna tutte le nomine -, ha ritenuto di individuare nella dottoressa Biancamaria Rossi la persona più idonea, per la consolidata esperienza e professionalità". Biancamaria Rossi, senese, attuale direttrice della Zona distretto Alta Val d’Elsa, risulta ancora dipendente a tempo indeterminato di Asp Città di Siena, l’azienda servizi alla persona che gestisce le residenze sanitarie e case di cura, tra le quali il Campansi, di cui è stata a lungo direttrice generale, con Carlo Rossi presidente. Poi, con la precedente amministrazione comunale, l’uscita da Asp e il nuovo incarico in Valdelsa per Asl. Va anche detto che la direzione amministrativa torna così a far capo ad un senese, come era con Francesco Ghelardi, prima dell’avvicendamento che ha portato alla nomina dell’attuale Antonella Valeri. Un incarico importante questo, quanto delicato, perché cade in un momento in cui Asl ha interventi di edilizia sanitaria da una settantina di milioni di euro di fondi Pnrr : interventi avviati in tutti i territori che dovranno essere portati a termine entro giugno 2026.

Sul fronte sanitario il cambio di direzione – in quota aretina - è altrettanto delicato, cadendo nella fase di riorganizzazione della sanità territoriale, con istituzione di Case e ospedali della comunità, Centrali operative e nuovi servizi capillari. Allora tutto questo, a metà del guado, va in eredità da Assunta De Luca a Barbara Innocenti, attuale direttore generale dell’ospedale San Donato di Arezzo, già dipendente a tempo indeterminato dell’Asl Sud Est.

Infine la sola conferma al vertice: alla direzione dei servizi sociali resta – in quota Grosseto - Patrizia Castellucci, già dipendente a tempo indeterminato dell’Asl e nello stesso incarico.

Paola Tomassoni