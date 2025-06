La Sinalunghese annuncia l’accordo con il 2006 Bonechi

Un’altra importante pedina è arrivata a corte di mister Testini: la Sinalunghese ha annunciato l’accordo con il giovane ma ‘esperto’ classe 2006 Leonardo Bonechi (nella foto) che andrà a integrare il reparto quote (già in organico Parri, Gialli e Palmerini, a cui andranno ad aggiungersi alcuni 2006 della Juniores, dopo il loro trionfo nel rispettivo campionato). Bonechi, difensore, dopo il percorso nel settore giovanile del Siena ha giocato in Eccellenza nel campionato 2023/24 tra le fila del Mazzola (17 presenze da sottoquota di cui 13 da titolare); si è fatto notare tanto da trasferirsi, la scorsa estate, al San Donato Tavarnelle in Serie D, dove ha debuttato nella partita pareggiata con il Livorno a inizio ottobre. A dicembre è tornato in Eccellenza, all’Asta (13 presenze). Il calcio, per Leonardo, è una tradizione di famiglia: il fratello Niccolò, difensore, è stato appena confermato dal Mazzola, l’altro fratello, Riccardo, centrocampista, ha appena vinto l’Eccellenza con la Sansovino segnando 10 gol.