La scuola e i diritti del lavoratori. Sedi a Poggibonsi e San Gimignano per il giovane sindacato ‘Anief’

Difendere i principali diritti dei lavoratori della scuola. E’ stato l’incontro in Valdelsa per parlare della scuola ad ogni livello nel ribadire il concetto di rispetto, orgoglio e dignità e comprensione dei lavoratori della scuola. Proprio su questo delicato tema-argomento è stata aperta una nuova pagina-incontro del ‘giovane’ sindacato autonomo del settore scuola ‘Anief’ (associazione nazionale insegnanti e formatori) "Come difendere i diritti dei lavoratori del comparto Scuola".

Dallo stesso presidente nazionale Anief il palermitano prof Marcello Pacifico che si dibattono sui problemi dei lavoratori della scuola con impegno e volontà al "taglio del nastro" delle nuove sedi ‘Anief’ di San Gimignano e Poggibonsi alla presenza della presidente regionale Cristina Dal Pino, il presidente provinciale Gennaro Ferraro docente di enogastronomia all’istituto Enriques di Castelfiorentino e per tre anni in cattedra all’alberghiero Artusi di Chianciano e dal sindaco Andrea Marrucci. Che ha portato il saluto per questa realtà a favore del lavoro e dei lavoratori della Scuola.

Nel riavvolgere il nastro il presidente dell’autonomo sindacato Anief Marcello Pacifico ha illustrato a nome dei 60mila iscritti fra docenti, precari e addetti, come difendere i valori perfino nelle aule del tribunale da sentenze a favore dalla Carta docente, la ricostruzione delle carriere, le ferie non godute per una giusta causa, ha ribadito di fronte ai 400 partecipanti Anief e dintorni nell’aula magna dall’istituto alberghiero ‘Enriques’ di Castelfiorentino.

Per "Rivendicare i diritti della parità di trattamento del personale precario, di ruolo e soprattutto adeguamento sul trattamento economico di stipendi equiparati al costo della vita". Chiaro e forte. "Il nostro sindacato Anief è senza nessun colore politico – ha sottolineato il presidente provinciale professor Gennaro Ferraro dai fornelli del popolare ‘Feudo’ di San Gimignano –, stiamo lavorando con dignità e orgoglio per una (quasi) dimenticata categoria-scuola con lo scopo di coinvolgere anche settori della pubblica amministrazione in questo impegno sui diritti e la tutela di tutti i lavoratori del comparto Scuola".

