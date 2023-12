La Robur ha salutato il 2023 a Rosia. Sei gol nel test: ripresa il 3 gennaio

La Robur ha salutato ieri il 2023: i bianconeri sono scesi in campo a Rosia, contro la formazione locale, nell’allenamento congiunto che ha di fatto chiuso la preparazione della squadra nel corrente anno solare. Gli allenamenti riprenderanno infatti mercoledì 3 gennaio, in vista della prima partita del 2024, la gara casalinga con la Fortis Juventus, valida la seconda giornata di campionato (alla prima Bianchi e compagni osserveranno il turno di riposo).

Nel test di ieri mister Magrini ha ruotato tutti gli uomini a disposizione, dovendo rinunciare a qualche effettivo perché reduce da infortunio, meglio non rischiare, o alle prese con l’influenza. Per Siena-Fortis Juventus, comunque, il tecnico bianconero potrebbe avere l’organico se non al completo, quasi: non ci sarà sicuramente Morosi, alle prese con la squalifica dopo l’ammonizione, da diffidato, con la Rondinella. Da valutare l’infortunato Masini, mentre Cristiani, nei giorni scorsi, ha ripreso a lavorare con il gruppo. L’allenamento congiunto è terminato con una netta vittoria della Robur, 6-0; i marcatori: 27’ Ravanelli, 39’ Pagani, 45’ Boccardi, 53’ Biancon, 72’ Aseged, 90’ Candido. Nel 4-3-1-2 del primo tempo mister Magrini ha schierato Giusti tra i pali, Pagani, Biancon e Agostinone nella linea difensiva, Lollo, Leonardi e Baldari (il 2005 sarà impegnato mercoledì 3 con la Rappresentativa regionale Juniores del ct Nicola Massai, che giocherà un test amichevole con la formazione Under 18 della Fiorentina), Boccardi sulla trequarti, con il tandem offensivo formato da Costanti e Ravanelli.

Nel secondo tempo spazio a tutti gli altri: a difendere la porta l’ultimo arrivato Siliberto; in difesa Morosi, Biancon – sostituito al 69’ da Achy –, Cavallari e Bertelli. A centrocampo Lollo, Hagbe e Pagani (77’ Baldari), con Candido, Aseged e Galligani a comporre il reparto offensivo. Se Hagbe, per sostituire il 2004 (Morosi), dovesse giocare a centrocampo, dove ieri lo ha provato Magrini, a fare il terzino destro dovrebbe essere Pagani (2003). Con questa soluzione, a sinistra della linea difensiva, potrebbe trovare spazio l’over Agostinone. Gli altri 2004 sono il portiere Gueye, Musaj, Aseged e Costanti. Ci sono poi i 2005 Baldari e Ravanelli.

Angela Gorellini