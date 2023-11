La rete idrica fa... acqua. Per i residenti a Talciona guasti e disagi quotidiani

"Per l’asfaltatura della strada, tutto bene. Ma il problema era, ed è, anche l’impianto idrico. Le rotture di tubazioni e le perdite, qui, si susseguono e i disagi sono all’ordine del giorno". Descrivono così il quadro con il quale devono confrontarsi i residenti di Talciona, frazione di campagna del territorio di Poggibonsi, ad alcuni chilometri dal centro abitato, nella quale vivono venti famiglie. Un borgo che si sviluppa dall’area vicina alla chiesa di Santa Maria. Hanno sede a Talciona anche degli appartamenti adibiti a casa vacanze.

Nei mesi scorsi, a cura dell’amministrazione comunale, un intervento rilevante da oltre 220mila euro, per l’asfaltatura di un tratto di strada di circa 750 metri. Operazione fondamentale, in considerazione degli avvallamenti sul manto stradale che rendevano poco sicuro il tracciato agli automobilisti. Eppure non mancano le nuove lamentele e nel caso specifico le questioni sollevate dalla gente riguardano soprattutto il servizio idrico. "Sia la società Acque che il Comune sono a conoscenza delle difficoltà con le quali ci troviamo a fare i conti – sostengono da Talciona – e tutto è legato a una rete di distribuzione ormai vetusta che ha bisogno dunque di un ammodernamento. Sulla strada si notano i ‘rattoppi’ successivi alle riparazioni, ma una soluzione definitiva in materia, non si vede. In presenza di perdite, il flusso di acqua scorre in discesa, si mischia con il tufo dei tratti sterrati e forma dei cumuli di pantano al lato della sede stradale e in alcuni punti perfino di fronte agli ingressi delle case. Un ammasso di terra che finisce talvolta anche per ostruire le fogne e gli scarichi, creando ulteriori problemi specie in presenza di eventi atmosferici come è avvenuto nelle scorse settimane".

Fin qui il racconto e la descrizione dello scenario evidenziato da chi risiede a Talciona, località interessata da una recente opera di rifacimento viario ma ancora al centro dell’attenzione per i disagi di natura idrica, ad ascoltare le rimostranze delle persone che hanno contattato il nostro giornale. Altri problemi? "Sì, anche un lampione della pubblica illuminazione da tempo non funzionante – fanno notare sempre gli abitanti, in conclusione – e anche in questo caso occorre intervenire, per ragioni relative alla sicurezza". Paolo Bartalini