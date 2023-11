La protesta "Via della Pace, chi è senza auto si trova isolato"

"Da via della Pace a Staggia non esiste un vero passaggio pedonale per raggiungere il centro del paese per le commissioni quotidiane, al supermercato o alle Poste". Eleonora Ricci vive in quella zona, in pratica a ridosso del tratto della circonvallazione inaugurato a giugno. Ora ha deciso di rivolgersi a La Nazione per evidenziare la situazione di disagio nel preciso punto indicato: "Per le esigenze giornaliere noi residenti senza auto – spiega – dobbiamo affidarci a una specie di percorso che poi altro non è che un piccolo canale di scolo per le acque. Come può fare, mi chiedo, una persona non più giovane ad attraversare da lì con il carico del carrellino della spesa? L’alternativa sarebbe percorrere a piedi la sede stradale ordinaria, però, come si può capire, con annessi i rischi del caso, considerata la mole di traffico. L’amministrazione comunale di Poggibonsi è al corrente del problema, da me sollevato, per il quale attendiamo ancora delle risposte".