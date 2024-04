La procreazione medicalmente assistita a vent’anni dalla legge

La Procreazione medicalmente assistita vent’anni dopo la Legge 40 del 2004: l’Unità Procreazione medicalmente assistita dell’AouSenese, diretta dal professor Giuseppe Morgante, ha organizzato per il 18 aprile, dalle 15 alle 17.30 al centro didattico de Le Scotte, un incontro per fare il punto della situazione a vent’anni dall’approvazione della Legge. Dopo i saluti della professoressa Donata Medaglini, prorettrice dell’Università, del dg delle Scotte Antonio Barretta e del dottor Flavio Civitelli, direttore Dipartimento Materno dell’Asl, si terrà un approfondimento curato dall’avvocato Giuliana Testa. Il professor Morgante parlerà poi delle implicazioni per la coppia, mentre Paola Piomboni, professoressa di Biologia applicata si soffermerà sul destino degli embrioni sovrannumerari; in chiusura alcune coppie testimonieranno l’impatto e il vissuto del percorso sulla coppia.