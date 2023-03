La piscina resta ancora chiusa La Uisp pronta a ripartire "Ma serve l’ok del Comune"

Domani è un altro giorno, si vedrà cantava Ornella Vanoni sul palco di Sanremo. È quello che sta succedendo alla piscina comunale a Montepulciano Stazione. Qui il tempo è passato un po’ di più da quando è stata chiusa. A fine settembre l’impianto avrebbe dovuto ospitare un evento organizzato dal Coni. La rottura di un tubo che ha allagato i locali tecnici è la causa di questo lungo stop. La stagione invernale è finita e ora è primavera. Per chi si serviva dell’impianto natatorio una beffa, per chi gestisce un danno. La Uisp da alcuni anni ha preso il comando dell’impianto. Un punto di riferimento comunale, si servivano dell’impianto anche molti utenti, da Chiusi a Sinalunga, ma anche dall’Umbria. Il presidente provinciale Uisp Simone Pacciani sembra sconsolato.

"Noi siamo pronti – spiega – sia per quanto riguarda il personale che per l’attrezzature che sono ancora dentro la piscina. Aspettiamo le decisioni del Comune da settembre". Il numero delle affluenze era cresciuto e, di pari passo, anche i costi della luce e del gas. Una situazione economica drammatica in cui tutti erano chiamati ad uno sforzo maggiore per garantire un servizio. Gli sforzi del Comune in passato non sono mani mancati. Dai tempi della costruzione, metà anni 80, hanno sempre garantito l’efficienza dell’impianto. Una vasca di 25 metri con sei corsie e una per i più piccoli, hanno sempre soddisfatto l’esigenze dei clienti nuotatori e non solo. Il giallo sulla prossima apertura resta. Quella invernale è andata. In quella estiva c’è la speranza, che oltre all’eventuale apertura ci sia un pò di green. Il contesto esterno è più da piscina da terrazza che da verde.

Marco Foianesi