La pioggia mette a rischio i lavori. Slitta a oggi la riapertura di via Diaz

Lunghe file di veicoli e disagi ieri nella zona di via Diaz, chiusa per consentire i lavori di asfaltatura. Gli interventi avrebbero dovuto concludersi ieri pomeriggio alle 16,30 invece la strada sarà di nuovo aperta al traffico da questa mattina alle 7. Il motivo? A causa del maltempo e dell’irrigidimento delle temperature, la ditta incaricata dei lavori ha chiesto all’amministrazione comunale di prolungare la chiusura della strada. I lavori di asfaltatura, cominciati alle 9 di ieri, si erano conclusi come da programma alle 16,30, ma la pioggia e le temperature non hanno permesso un adeguato consolidamento del manto stradale, per cui la soluzione individuata è stata quella di proseguire nella chiusura del tratto di strada, in modo da permettere ai materiali, senza il passaggio dei mezzi, di attecchire in maniera consona. La Polizia Municipale, impegnata in zona fin da ieri mattina, prosegue anche oggi nel lavoro di monitoraggio della viabilità e del traffico, inoltre fino a questa mattina è stata mantenuta la cartellonistica così come la viabilità straordinaria che ha regolato il flusso nella zona in queste ore.

Per agevolare il flusso del traffico, ieri mattina era stato anche aperto il varco Ztl in entrata in via Gazzani, in modo da prevedere un’altra via di uscita per i veicoli, ma questo non è stato sufficiente a evitare gli ingorghi. L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini, fa il quadro della situazione: "I cantieri sono stati chiusi nel pomeriggio di lunedì, come da programma, ma gli uffici tecnici hanno sconsigliato di riaprire subito la strada al traffico perché questo avrebbe messo a rischio tutto il lavoro fatto. Sono mortificato per i disagi arrecati ai cittadini – continua Bianchini –, ma non era prevista pioggia. Siamo stati colti di sorpresa anche noi".

I lavori in via Diaz sono stati eseguiti ora, perché in fondi necessari sono stati reperiti nei capitoli del bilancio comunale che si chiude entro il 31 dicembre. "L’alternativa sarebbe stata rinviare tutto a marzo – evidenzia Bianchini – ma lo stato della carreggiata era tale da non consentire ulteriori rinvii".

Da stamattina è dunque previsto un ritorno alla normalità, con la riapertura della strada che porta al Tribunale e in cinque istituti scolastici.