La piazza ridisegnata. Iniziati i lavori a Staggia. Bussagli: "Opera centrale"

Piazza Anton Francesco Grazzini a Staggia Senese: allestito il cantiere per la superficie di 490 metri quadrati che circonda la chiesa di Santa Maria Assunta. Un’area di riferimento da trasformare e da rendere ancora più fruibile agli occhi della comunità, secondo i piani dell’amministrazione poggibonsese. In particolare si punta ad accrescere per piazza Grazzini il ruolo di cuore pulsante del borgo di Staggia. "Un’opera centrale per rigenerare il paese – afferma il sindaco David Bussagli – conseguente ai lavori della Regione Toscana per la variante necessaria a dirottare il traffico fuori dal centro abitato".

Mobilità e rigenerazione urbana procedono dunque di pari passo. Con l’intervento di riqualificazione - progetto di 258mila 500 euro finanziato con le risorse del Pnrr - l’intero spazio di piazza Anton Francesco Grazzini sarà caratterizzato dall’uso del travertino, in continuità con il rivestimento della chiesa. Sul lato opposto saranno inserite alberature di piccola e media grandezza, accompagnate da sedute in travertino che, insieme ai dissuasori della velocità, consentiranno un uso sociale degli spazi e una valorizzazione della piazza come polo di aggregazione. Questo dunque l’elemento caratterizzante del nuovo fulcro della vita sociale, sulla base degli intenti.

Un’operazione rilevante che interesserà la sede stradale, attraverso scavi e interventi sui sottoservizi. Sarà inserito un punto luce a ridotto consumo e con un’estetica adeguata alla valenza storica dei luoghi e alla sistemazione già prevista nella adiacente via Borgovecchio ispirata alle lanterne già presenti in loco. Tutto nel quadro, sempre secondo l’amministrazione, di una complessiva riqualificazione del centro storico di Staggia per quasi un milione di euro.

Una somma di denaro che tiene in considerazione anche i lavori effettuati in via della Pace e i cantieri da aprire proprio in via Borgovecchio, strada che offre, già dalla denominazione, l’idea di un cuore antico del paese in questo caso da tutelare a beneficio degli staggesi e del loro patrimonio storico e culturale. "Un percorso condiviso con la comunità e che entra adesso pienamente nel vivo", afferma in conclusione Bussagli.