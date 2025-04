La nuova ‘Ambulanza del Popolo’. Domani alle 12 in piazza Duomo è prevista l’attesa inaugurazione

Sarà un taglio del nastro tricolore di domani mattina alle 12 in piazza Duomo a sirene accese per dare il benvenuto alla nuova ‘Ambulanza del Popolo’ di emergenza della Misericordia di San Gimignano. Saranno presenti le maggiori autorità con il sindaco Andrea Marrucci, l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, la presidente Sienasoccorso Daniela Palombo, il presidente Ente Banca Cambiano Paolo Regini i volontari della Mise e le ambulanze del vicinato. Come si conviene ad ogni battesimo. Una Misericordia che dal 1792 continua il prezioso servizio di solidarietà e di aiuto alla comunità.

"Questo nuovo nostro mezzo del ‘Popolo’ – ha sottolineato il governatore Giacomo Bassi, alla guida della secolare Associazione di Misericordia della città – arriva grazie al contributo delle oltre 500 famiglie, circa 40 esercizi commerciali, una decina di Aziende del territorio, del Comune, dell’Ente Cambiano, che hanno raccolto il nostro appello, dando il loro importante contributo e alle 650 persone che hanno sottoscritto i biglietti della lotteria".

Ricorda ancora e precisa Bassi: "Sono stati cinque mesi di iniziative dei nostri volontari; dalla lotteria popolare, la mostra-mercato di opere d’arte donate da 40 artisti toscani, alle serate conviviali, al Gruppo Donatori Sangue Fratres". Con il grazie a tutti. E’ stato un percorso che ha messo in evidenza, senza alcun dubbio, quel sincero affetto e soprattutto di vicinanza da parte della comunità alla Misericordia. Dalle associazioni, le Istituzioni dal Comune all’Ente Cambiano per questo nuovo mezzo di soccorso (Fiat Ducato) di emergenza urgenza dal costo di circa centomila euro, attrezzata e dotata di strumentazioni di nuova generazione salvavita.

Tanto per ricordare il lavoro e l’impegno ogni giorno (H 24) della Misericordia con i suoi 345 confratelli e consorelle, 40 volontari,8 dipendenti. Nel 2024 sono stati effettuati 3.768 servizi di trasporto socio sanitario, 1064 con ambulanza di emergenza, 2074 ordinari per un totale di 5687 ore impegnate e sono stati precorsi 170.077 km con 4 ambulanze, compresa la nuova, in sostituzione di un mezzo che va in pensione, tre auto attrezzate per disabili, un’auto di servizio, un pulmino, il furgoncino e purtroppo l’autofunebre. Tantra roba e tanto impegno della pia istituzione.

