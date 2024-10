La ’Montepulciano Run’ fa boom. Tanti iscritti, alberghi tutti pieni

Sono attesi atleti come Sarah Giomi, campionessa italiana di 50 km su strada, Alberto Mosca, maratoneta di ottimo livello capace, nel 2017, di chiudere alla posizione n. 23 la Maratona di New York. Ed ancora, Domenico Liberatore, nome noto ai "runners" e Francesca Nardone, una campionessa nel triathlon. Insieme a loro correranno in tanti, immersi nelle bellezze poliziane, tra natura e colline incantevoli, per la settima edizione della Montepulciano Run, l’evento sportivo ma dedicato anche alla scoperta del territorio, che si aprirà domani e che vedrà il proprio "clou" domenica con le gare competitive. Grande lavoro da parte degli organizzatori, l’Asd "La Chianina" con la sezione "running", capace di distinguersi, da anni, nel panorama delle corse creando un movimento non da poco. Come ci dice Fulvio Caldesi, tra i più attivi del sodalizio, i numeri sono ottimi, ieri mattina, infatti, tra gli iscritti figuravano "quasi 500 atleti tra le gare competitive e 300 tra i non competitivi. Per domani sera (in occasione della "Lumediluna", una 7 km anche non competitiva, ndr) intorno ai 200, ma dipenderà anche dal tempo. Per sabato e domenica le previsioni sono positive. A Montepulciano le strutture sono tutte piene, bisogna guardare a Chianciano Terme e Montepulciano Stazione". E le iscrizioni non sono ancora terminate. La Montepulciano Run animerà il territorio nel weekend, in un periodo storicamente felice per il turismo, per una vera e propria festa di sport e amicizia. Dall’organizzazione parlano di partecipanti in arrivo da ben 21 Paesi, a dimostrazione di un evento in salute e che ha fatto presa. "Siamo molto felici per questo, era qualcosa di impensabile ma è accaduto e non possiamo che esprimere la nostra gioia", commenta con un pizzico di soddisfazione Caldesi. Dopo la "Lumediluna" nel centro storico, domenica sono previste le gare podistiche da 14, 25 e la maratona da 42 chilometri, tutte con partenza alle ore 9.30 da Viale della Rimembranza, vicino al Tempio di San Biagio dove sarà presente anche lo start per le non competitive "Nordic Walking" e "Montepulcianonfoot". Sabato tocca alla "Nobilipassi", ore 9.30, una passeggiata "enogastronomica" che farà tappa in varie cantine del territorio. Curiosità finale: chi parteciperà alle competitive di domenica riceverà in omaggio la maglia dell’evento che omaggia Montepulciano, il suo vino e il Bravìo delle Botti.

Luca Stefanucci