La Misericordia di Piancastagnaio è più attrezzata: un mezzo per chi non cammina

A Piancastagnaio si celebrano i giorni del volontariato con importanti iniziative da parte delle principali associazioni di solidarietà locale. La confraternita di Misericordia continua nel suo programma di rinnovo del vasto parco macchine indispensabile per i servizi quotidiani in favore dei cittadini. Oltre alle richieste giornaliere per i trasporti all’ ospedale di Abbadia San Salvatore, l‘assistenza e l’accompagnamento dei pazienti in dialisi sempre presso l’ospedale, il servizio e l’accompagnamento per i malati oncologici che si debbono sottoporre a cure chemioterapiche e visite specialistiche. Questa mattina alle 11 presso i giardini pubblici Nasini, verrà inaugurato alla presenza delle autorità un nuovo mezzo sanitario per il trasporto dei pazienti non deambulanti. "Grazie alla generosità di Stosa – ha commentato il governatore della Misericordia di Piancastagnaio Pierangelo Fabbrizzi abbiamo acquistato una vettura di nuova concezione che finalmente andrà a sostituire il vecchio Fiat Doblò. È un mezzo di cui avevamo un estremo bisogno e che andrà quasi a completare il rinnovo del parco macchine che ormai da quattro anni la confraternita Misericordia di Piancastagnaio sta portando avanti con l’aiuto della popolazione e delle aziende pianesi. Come detto, questo nuovo mezzo è stato possibile solo confidando nell’ aiuto di aziende locali, in questo caso Stosa sempre attenta alle esigenze della popolazione". Continuando nel rinnovo dei mezzi sanitari e sociali della Confraternita, l’associazione che gestisce anche il servizio di onoranze funebri e cimiteriali ha acquistato un nuovo carro funebre.

Giuseppe Serafini