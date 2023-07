La magia della musica in Piazza Il Concerto per l’Italia incanta Siena Gatti dirige l’Orchestra del Maggio

di Riccardo Bruni

La magia di Piazza del Campo, la musica di Mozart e di Tchaikovsky, un’esibizione dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da un insipirato Daniele Gatti. Partendo da questi elementi non poteva non essere una serata straordinaria, quella del Concerto per l’Italia dell’altra sera, che ha riportato Siena a offrirsi da palcoscenico internazionale per un grande evento dedicato alla grande musica.

"Il successo del ‘Concerto per l’Italia’ – afferma Nicola Sani, direttore artistico della Chigiana – ha segnato un momento fondamentale nella crescente collaborazione con il Comune di Siena e nel percorso di radicamento dell’Accademia Chigiana nella città di Siena, un legame inscindibile e imprescindibile.

La diretta simultanea di RAI5 e Radio3 con le immagini notturne di magica suggestione di Siena e di Piazza del Campo, accompagnate dalle note immortali di Mozart e di Tchaikovsky, con la magistrale, appassionata, coinvolgente direzione di Daniele Gatti, lo scintillante e intimo pianoforte di Lilya Zilberstein, la qualità e i colori dell’Orchestra del Maggio, ha avuto un’audience grandissima, a dimostrazione che oggi Siena può vantare a pieno titolo un ruolo di primo piano nel contesto italiano e internazionale quale città della grande musica".

La programmazione del Chigiana International Festival & Summer Academy 2023 prosegue oggi con un altro appuntamento dedicato a Luciano Berio, al quale la rassegna dedica un focus speciale per il ventennale della sua scomparsa. Dopo il concerto di ieri sera in Sant’Agostino, oggi alle 19 alla Pieve Vecchia della Madonna di Radicondoli sarà eseguita per la prima volta assoluta l’edizione postuma di ‘Canticum… (ballata) per coro misto’ di Luciano Berio su testi da Novissimum Testamentum di Edoardo Sanguineti. L’omaggio al grande compositore, in collaborazione con il Festival di Radicondoli, sarà portato in scena dal Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati. Il concerto prevede anche il ‘documentario radiofonico per 5 attori’ A-Ronne, sempre su testo di Sanguineti, e ‘E se fussi pisci’, armonizzazione per coro a quattro voci di uno dei ‘Canti della terra e del mare di Sicilia’.

Domani si torna invece in Piazza del Campo con l’altro grande concerto gratuito, pensato per celebrare i cento anni dell’attività concertistica dell’istituzione senese. Alle 22 il maestro Uto Ughi con il suo violino sarà accompagnato dall’Orchestra della Toscana diretta da Simone Bernardini in un programma che prevede Kreisler, Bruch e Mendelssohn-Bartholdy.