La macchina dei soccorsi del 118. Cinque postazioni, 100 operatori

Anche il 118 dell’Asl sud est si prepara per il Palio. La centrale operativa di Siena-Grosseto, coordinata dal direttore Giuseppe Panzardi, ha predisposto il Piano dei soccorsi sanitari in collaborazione con le Pubbliche assistenze, le Misericordie, la Croce rossa italiana e l’associazione CB ‘IL Palio’. Alle circa 18mila persone che prenderanno posto all’interno della Conchiglia e sui palchi sarà garantita la massima assistenza da squadre, mezzi e postazioni, organizzati per affrontare qualsiasi tipo di emergenza. Intanto, i veterinari dell’Asl Tse stanno garantendo dalle previsite controlli di vigilanza sanitaria sui cavalli e il rispetto delle norme sul benessere animale. Sono già stati resi pubblici i numeri dell’organizzazione in Piazza: cinque postazioni sanitarie, un centinaio di soccorritori, sei medici, otto infermieri e diciassette ambulanze - comprese quelle della cerchia esterna -, oltre a una ambulanza infermieristica aggiuntiva in supporto alle chiamate di emergenza dalla città. Tutta Siena sarà presidiata da soccorritori e mezzi per garantire che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza. Il camper del Coordinamento regionale maxi emergenze, diretto dal dottor Piero Paolini, sarà appostato nel Prato di Sant’Agostino.

"Il dispiegamento di forze del sistema 118 per la Carriera è importante - dice Panzardi -. Ci sarà un aumento di risorse nella centrale operativa del 118, dove un infermiere dalla sede del Ruffolo avrà il compito esclusivo, in collaborazione con un operatore tecnico Esculapio e con l’Associazione CB Il Palio, di gestire il contatto radio con tutte le postazioni e con ciascuna ambulanza in servizio".

L’intero sistema è stato predisposto d’intesa con il dipartimento di Emergenza urgenza guidato da Mauro Breggia. "È per me motivo orgoglio e soddisfazione poter assicurare il servizio ai cittadini, senesi e non, presenti a questa manifestazione così importante - dichiara il dottor Breggia -. Il nostro Dipartimento sarà pronto a rispondere a ogni evenienza". "Per noi è un grandissimo impegno, ringrazio sin da ora il nostro personale e le associazioni di volontariato - afferma il direttore generale dell’Asl Tse Antonio D’Urso –. C’è massima attenzione su tutti gli aspetti, niente può essere lasciato al caso".