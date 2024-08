La Lupa in lutto, morto Paolo Vigni. Vicario vittorioso con Bufera e Vipera

Capitano per sei carriere degli anni novanta della sua Contrada e conosciuto ed apprezzato farmacista: è scomparso Paolo Vigni (nella foto), dopo un breve ricovero al nostro policlinico delle Scotte. Appassionato contradaiolo della Lupa, era stato vicario dal 1982 al 1990, con priore Antonluigi Magi, vivendo quindi come dirigente il momento folgorante della vittoria del 1989 con Vipera e Il Bufera.

Era stato poi alla massima carica paliesca dal 1991 al 1995, succedendo a Vittorio Beneforti. Aveva esordito come capitano il 3 luglio 1991 sfiorando la vittoria con Careca e ancora Il Bufera, ricoprendo questa carica il 16 agosto 1992, confermando Il Bufera su Usilia. Le ultime sue carriere da Capitano sono quelle del 1995, con Re Artù e Massimino e Mar-Kelly e Bucefalo.

Conosciuto nel mondo contradaiolo e altrettanto in quello dei farmacisti, operando infatti da molti anni in quella di famiglia di via Quinto Settano, gestita ultimamente dai figli. Paolo Vigni sarà esposto nella chiesa della Lupa, nell’Oratorio di San Rocco, dalle ore 18 di questo pomeriggio. Sabato 3 agosto alle ore 10 i funerali con la Santa Messa.

Massimo Biliorsi