La lunga notte dello spoglio. Il Pd cresce e consolida il primato. FdI sale, exploit Avs, crollo 5 Stelle

I risultati sono arrivati nel corso della notte, ma la tendenza alle una del mattino, con 40 sezioni scrutinate su 297, appariva chiara anche in provincia di Siena: forte recupero del Pd rispetto alle politiche del 2022, con un ritorno sui valori delle europee del 2019, tenuta e anzi crescita di Fratelli d’Italia - che però vede allargarsi la forbice con i Dem - su valori ormai importanti. Poi tutte le altre forze sono a grande distanza, guidate (ai primi risultati) dall’exploit di Verdi-Sinistra che superano il Movimento 5 Stelle, mentre nel centrodestra il duello tra Forza Italia e Lega si verifica anche a livello locale, oltre che a quello nazionale.

"Sono dati assolutamente parziali – la prima dichiarazione del segretario provinciale Pd Andrea Valenti –, ma ad ora sembra che il Partito democratico sia il primo partito sia nella città di Siena e in provincia. Se continua così non possiamo che essere soddisfatti".

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Pallassini, parla di "bel risultato": "Puntiamo a superare la Lega, era quello che voleva Antonio Tajani e intendiamo centrare l’obiettivo grazie a uno sforzo concreto, importante. E pensare che ci davano tutti per spacciati... ". Pallassini ricorda: "Quando sono arrivato alla guida del partito provinciale non c’era più nulla. Ho ricostruito tutto, riallacciando i rapporti e andando in mezzo alla gente. Forza Italia è sinonimo di moderazione: le persone ci si riconoscono. Questo ci sta premiando".

Sul fonte Fratelli d’Italia e Lega, i referenti provinciali Francesco Michelotti e Riccardo Megale rinviano ogni tipo di commento a quando i dati saranno confermati. "Per adesso c’è ancora una bella forbice e nessun numero definitivo", si limita a far sapere Megale.

Il capogruppo in Consiglio regionale di Italia Viva, Stefano Scaramelli, commenta il risultato della lista Stati Uniti d’Europa: "I primi dati su Siena e provincia sembrano molto buoni. Notevolmente sopra la media nazionale. In molti comuni e in città al doppio del dato nazionale. Si riscontra un ottimo risultato di preferenze per il nostro leader Matteo Renzi. Sembra consolidarsi e strutturarsi il nostro consenso. Frutto di un gruppo dirigente motivato che ha lavorato con entusiasmo in questa campagna elettorale. Servirà aspettare i dati definitivi con l auspicio di superare la soglia di sbarramento nazionale".

Nella notte sono arrivati i dati definitivi, in attesa questo pomeriggio dello spoglio delle amministrative.

Cristina Belvedere

Orlando Pacchiani