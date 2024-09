La grande ricchezza delle terre di Siena

Talvolta c’è il rischio di

sottovalutare, tanta è l’abitudine, la straordinaria portata della produzione enologica senese: le Docg, le Doc, la quantità di produttori e di personale impiegato, la qualità del settore e le quote di export. Il vino è un marchio di fabbrica del nostro territorio, una produzione che ha peraltro contribuito a modellare il paesaggio. Quando ancora la parola iconico non era di moda, da queste parti la distesa di vigneti era già una rappresentazione insuperabile della bellezza della nostra campagna e della forza del lavoro dell’uomo. Un bene da tutelare e difendere in ogni modo.