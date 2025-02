La grande musica unisce la città. Si rinnova l’accordo per il Polo

Siena sempre più città della musica. Un nuovo accordo tra le tre istituzioni cittadine per favorire la formazione e la diffusione della cultura musicale, intesa come motore di crescita culturale e artistica tutto il territorio. Nella cornice di Palazzo Pubblico è stata infatti firmata la nuova convenzione che rinnova e rafforza il Polo Musicale Senese, il progetto di cooperazione tra le tre più importanti istituzioni musicali della città: l’Accademia Chigiana, il Conservatorio Franci e il Siena Jazz. Al loro fianco, il Comune di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, da quest’anno, anche l’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino.

L’accordo mira a valorizzare Siena come punto di riferimento per l’alta formazione musicale, sia a livello nazionale che internazionale, rafforzando sinergie già consolidate e aprendo nuove prospettive per studenti, docenti e artisti. L’obiettivo è chiaro: creare un ambiente formativo e professionale d’eccellenza, capace di attrarre talenti e offrire opportunità uniche nel panorama musicale italiano. In questo senso il Polo Musicale Senese rappresenta un raro esempio di collaborazione strutturata tra istituzioni accademiche e culturali.

Grazie alla rete di competenze e infrastrutture già esistente, il progetto permette agli allievi di accedere a un’offerta formativa di altissimo livello, con la possibilità di confrontarsi con un corpo docente internazionale, di partecipare a produzioni artistiche congiunte e di vivere esperienze concrete nel mondo della musica professionale. La visione che accomuna i sei firmatari della convenzione non è solo quella di un percorso per chi aspira a una carriera musicale, ma anche quella di una vera e propria piattaforma che connette il sapere musicale con la vita della città.

L’iniziativa, infatti, punta a coinvolgere attivamente la comunità senese, le scuole e l’università, con l’obiettivo di promuovere l’educazione musicale e incentivare la partecipazione ai concerti e agli eventi culturali. Al tempo stesso, però, l’intenzione comune è assicurare al Polo la capacità di guardare oltre i confini cittadini, rafforzando il dialogo con istituzioni musicali nazionali e internazionali.

Con il rinnovo della convenzione, Siena conferma ancora una volta la sua vocazione di città della musica, un luogo in cui tradizione e innovazione si incontrano per formare le nuove generazioni di artisti e professionisti del settore. Una sfida ambiziosa, ma lo sforzo congiunto delle istituzioni coinvolte può essere la carta vincente.

Riccardo Bruni