La grande festa dello sport per i giovani: dal calcio al judo

La città ha celebrato la fine dell’anno scolastico con una grande festa dello sport che ha coinvolto centoquaranta bambini e bambine della scuola elementare primaria P.Mazzi del comprensorio scolastico amiatino. Una giornata in cui i bimbi si sono cimentati nelle varie discipline sportive presenti a Piancastagnaio e che, visti i risultati più che eccellenti, rappresentano un valore aggiunto per la comunità. L’amministrazione comunale e la pro loco con le associazioni sportive hanno voluto fortemente questo evento sottolineando l’ importanza che hanno gli sport nella vita dei bambini e dei ragazzi. Erano presenti alla mini olimpiade dello sport pianese l’ Atletico Pianese per il calcio, la Saiyuz per la pallavolo, il circolo tennis per il tennis,il judo Kuwait amiatino, Odissea 2001 per il ballo e per la prima volta l’ associazione degli arcieri Crown.

Come sempre Emanuele Marconi genitore e grandissimo sportivo di Piancastagnaio è stato il principale coordinatore della manifestazione. "Siamo stati fieri di questa bellissima giornata all’ insegna dello sport che, come è stato già detto, ha visto la partecipazione di 140 bambini- ha commentato l’ assessore allo sport del Comune di Piancastagnaio Claudia Vagnoli- una bella iniziativa che ormai fa parte della tradizione sportiva e culturale del nostro paese e mi permetto di ringraziare nuovamente Emanuele Marconi che ci ha supportato come sempre con entusiasmo".

Giuseppe Serafini