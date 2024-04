La gara tra 50 startupper. Sfida di imprenditori green sulle idee più vincenti

Prenderà il via domani lo Startup Weekend Siena organizzato da Ikigai e beeco. Si tratta del format di hackathon più diffuso al mondo, in grado di agire da catalizzatore dei sogni imprenditoriali e di accelerare il viaggio dall’ispirazione alla realizzazione, trasformando le idee in startup vive e pulsanti. "Potrebbe rivelarsi come una botta di vita – ha commentato Marco Forte, direttore generale della Fondazione Monte dei Paschi, che ha ideato e lanciato il fortunatissimo bando Ikigai -, saranno giornate di full immersion. Gli hackathon rappresentano degli eventi utili a portare attenzione attorno a un tema e quindi a creare scintille che si evolveranno in progetti innovativi".

L’hackathon è stata quindi la formula scelta per cercare di mettere in pista idee vincenti e all’avanguardia. "La Fondazione Mps ci scommette perché l’Italia, il territorio e il mondo hanno bisogno di avere ragazzi sempre focalizzati sull’innovazione e la ricerca – ha commentato il dg Forte -. Inoltre, vorremmo provare a dare a questo territorio un’attrattività diversa: le armi vincenti che può avere Siena sono le sue eccellenze e la qualità della vita. Qui si crea un giusto mix fra attrattività per l’innovazione e per competenze che sono sul territorio e un’ottima qualità del vivere. Potrebbe essere la versione italiana di quella tipologia di progetti per smart working che abbinano agli aspetti tecnici anche un contesto territoriale favorevole e attraente".

La prima edizione della Startup Weekend vedrà 50 partecipanti, provenienti da tutta Italia, che si raduneranno nella cripta del complesso San Francesco dell’Università per ben 54 ore.

"Rispetto a Milano o Roma Siena è una città che ha meno massa critica, ma può esprimere anche una situazione di contorno vantaggiosa – ha aggiunto Marco Forte -. Oggi per molte aziende la sede è un posto virtuale, e Siena può essere attrattiva per quel tipo di lavoratori. In questo mondo liquido dobbiamo essere attrattivi ma non vincolanti". Ancor più interessante la possibilità che alcune delle startup che nasceranno scelgano come propria sede operativa il territorio senese. "Spero che in questo fine settimana possano nascere decine di startup e che la vincitrice diventi un’impresa che si stabilisce a Siena – ha dichiarato il dg -. La Fondazione Mps nel progetto Ikigai fa commissioni di valutazione per decidere chi accede al primo contributo di 6mila euro. In questo caso nell’ambito dei vincitori già daremo due premi di 6 mila euro". Il progetto vincitore verrà decretato domenica, da una commissione di cui farà parte anche il direttore generale della Fondazione Mps.

Eleonora Rosi