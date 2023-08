La fidanzata ‘sparisce’ e lui lancia l’allarme Si era solo addormantata

Storia a lieto fine in Valdelsa. Una persona cara che non rispondeva al telefono, tanto che il fidanzato non aveva esitato a dare l’allarme ai Carabinieri e ai soccorritori. Poi è stato lui stesso a trovarla, sana e salva, ripercorrendo l’abituale tragitto della compagna dal luogo di lavoro, in un locale di San Gimignano, all’abitazione nel territorio di Barberino Tavarnelle. Sopraffatta dalla stanchezza, aveva parcheggiato l’auto nell’area industriale di via Pisana a Poggibonsi e si era addormentata. L’uomo ringrazia le forze dell’ordine e il personale del 112, oltre alla Misericordia di Poggibonsi, ai sanitari dell’automedica.