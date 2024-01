La fiaba di Riccio online. Record di visualizzazioni

Musicista, scrittore, autore di storie molto apprezzate dai più piccoli. Giuseppe Riccio, conosciuto dalla comunità poggibonsese per il suo impegno musical-letterario (sfociato anche nella conquista di riconoscimenti a livello nazionale) e per il lavoro che svolge nel settore dell’accoglienza presso il Centro Accabì, è riuscito durante le festività a fare il pieno di visualizzazioni su Youtube. Merito della sua fiaba ’Le invenzioni di Bartolone e il sorriso ritrovato’. Un racconto ambientato proprio nel territorio di Poggibonsi, al pari di altre storie di Riccio racchiuse in libri destinati all’infanzia e non soltanto. Nella circostanza ben 1781 i bambini che hanno assistito nel tempo alle sequenze e ascoltato la narrazione e lo sviluppo delle vicende da parte dell’autore. Le recensioni dell’opera evidenziano il valore di una favola adatta ai bimbi che hanno da poco imparato a leggere da soli, per educarli anche al rispetto della natura e delle piante, si legge negli scritti a firma di adulti che hanno mostrato le immagini ai figli. "Donare ilarità ai bambini è sempre un motivo di gioia", osserva in conclusione Giuseppe Riccio.