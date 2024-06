La festa della Tartuca. Il giro in città chiude le celebrazioni ufficiali

Giornata culminante della Festa titolare della Contrada della Tartuca ieri, con la comparsa che ha compiuto il Giro di onoranze a consorelle e autorità. Appuntamento che, la settimana precedente, era stato preceduto dal tradizionale Giro ai Tufi.

Ieri, appunto, in una giornata di caldo afoso, alfieri, tamburini e popolo di Castelvecchio, con in testa i dirigenti della Tartuca, hanno sfilato per le vie della città, all’indomani della festa nel rione.

A partire da questa sera, negli Orti del Tolomei, si aprirà invece la 46^ edizione di ’Aggiungi un posto a tavola’, manifestazione che si avvia al mezzo secolo di vita e che come al solito richiamerà tanti tartuchini e non solo per trascorrere serate in compagnia e allegria nella splendida terrazza naturale che si affaccia verso la città. ’Aggiungi un posto a tavola’ proseguirà fino a sabato 16. Ogni sera, tra l’altro, sarà di scena un ristorante diverso, oltre a braceria, osteria, pizzeria.