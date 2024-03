La direttrice è Monica Bocchia. La sua firma su 280 pubblicazioni

La professoressa Monica Bocchia è emiliana, originaria della provincia di Parma, dal 1996 vive e lavora a Siena e dal 2013 è la direttrice della Uoc Ematologia dell’AouS. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a Parma nel 1988, si specializza in Ematologia presso l’Istituto Seragnoli di Bologna e poi per circa 4 anni svolge attività di ricerca presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, uno dei più prestigiosi centri oncologici degli USA dove sviluppa un vaccino contro la leucemia mieloide cronica. Nel 1996 rientra in Italia e inizia l’attività di specialista ematologa a Siena; nel 2002 diventa professore associato di Ematologia dell’Università di Siena e nel 2021 ordinario; dal 2022 fa parte del Senato Accademico.

La sua attività di ricerca, che consta di oltre 280 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, si è focalizzata soprattutto sulla leucemia mieloide cronica, per la quale ha visto finanziati numerosi progetti di ricerca. Insieme al team di medici e biologi, svolge una intensa attività diagnostica e assistenziale con una particolare dedizione nel promuovere sia il costante miglioramento della qualità dei percorsi di diagnosi e di trattamento delle malattie ematologiche che la continua ricerca di un benessere psichico e fisico dei pazienti che vada al di là della cura.