La denuncia: "Rifiuti e degrado nel parcheggio multipiano"

"Situazioni di degrado rilevate al parcheggio multipiano di piazza Mazzini a Poggibonsi". Persone che transitano nella zona per ragioni di lavoro si sono rivolte a La Nazione per evidenziare il caso, indicando presenze di rifiuti lasciati all’interno della superficie per la sosta, e anche delle bottiglie di vetro raggruppate in un punto della struttura stessa (nella foto). "Una pulizia sarebbe, così come i controlli in quel preciso spazio riservato alla sosta. Il problema che solleviamo interessa due aspetti non secondari, il decoro e anche la sicurezza proprio per via delle bottiglie di vetro, abbandonate lì, che finiscono pure per creare un pericolo – spiegano le persone che hanno contattato in proposito il nostro giornale – in un’area, come sempre assai frequentata, che si trova in pratica di fianco alla stazione ferroviaria e a pochi passi dal centro storico di Poggibonsi".

Paolo Bartalini