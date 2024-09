La danza incontra l’arte. La Pinacoteca si apre a una rassegna inedita dedicata alle donne

Danzare nell’arte, un dialogo tra corpi in movimento e corpi dipinti, un racconto fisico e pulsante delle opere esposte nella Pinacoteca di Siena. Il progetto si intitola ‘Lux Feminae: Donne e Madonne’ e porterà nelle stanze del museo senese un programma di eventi dedicati alla danza, proprio con l’intenzione di far dialogare tra loro linguaggi artistici differenti, alla ricerca di quegli archetipi femminili ampiamente rappresentati proprio nelle opere della collezione senese.

Per i visitatori un’occasione di vivere il museo in una dimensione diversa. "Il nostro museo è fatto di piccoli spazi – dichiara il direttore della Pinacoteca, Axel Hémery – e questo renderà ancora più particolare l’esperienza di danza, proponendo sempre un approccio di natura intima". L’ingresso sarà infatti riservato ogni volta a un numero massimo di cinquanta spettatori, ma alcuni degli eventi in programma saranno ripetuti per consentire l’accesso a un numero più alto di persone. Sono in programma anche momenti dedicati alle scuole, nel corso della mattina.

"L’idea è di creare un ponte tra passato e presente, attraverso il corpo" ha spiegato Francesca Lettieri, della Compagnia Adarte, alla quale è stata affidata la direzione artistica del progetto, che si svolgerà dal 16 settembre al 26 ottobre. In apertura, lunedì prossimo alle 17.30, nell’aula magna del Rettorato dell’Università, si terrà la conferenza ‘Cambiare la visione nell’architettura e nelle istituzioni come artista donna’ con Sasha Waltz, coreografa e direttrice artistica della compagnia Sasha Waltz & Guests. Interverranno il direttore Hémery e Raffaella Tramontano, commissaria della commissione consultiva del Ministero per lo spettacolo dal vivo. Nelle stanze della Pinacoteca sabato 21 alle 16 e alle 17.30 prenderà vita ‘Gente’ di Michela Lucenti-Balletto Civile (alla Pinacoteca); giovedì 26 alle 16 e 17.30 ‘Oppio’ della Compagnia Francesca Selva; sabato 28 alle 21.30 ‘Songs of Extinction’ di Annalì Rainoldi e ‘Bach’ di María Muñoz; sabato 5 ottobre alle 16 e 17.30 ‘Ravel’ di Virginia Spallarossa.

Due eventi sono in calendario anche a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla: lunedì 7 ottobre alle 11 ’Simbiosi’ di Roberto Tedesco e giovedì 17 ottobre alle ’10’ una tavola rotonda ‘Danza e Museo’, per una nuova forma di arte partecipata. Ci sono infine due eventi creati appositamente per la Pinacoteca e i suoi spazi: venerdì 18 ottobre alle 21.30 e sabato 19 ottobre alle 11.30 e 17.30 ‘Astra di Francesca Lettieri’; venerdì 25 ottobre alle 21.30 e sabato 26 ottobre alle 11.30 e 17.30 ‘Culpa et Gratia’ di Paola Vezzosi.

Per informazioni sul programma di eventi e prenotazioni è possibile scrivere una mail a [email protected].