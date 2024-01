"La custodia giudiziaria mette a rischio l'apertura della libreria in Piazza Tolomei: un peccato per tutti"

Pino

Di Blasio

Aspetto beffardo è il fatto che qualche protagonista della trasformazione nel poliambulatorio sia lo stesso della prima fase. Altra novità positiva è l’approdo a Palazzo Pubblico, finora solo annunciato, della variante Gsk per un nuovo polo nell’area di Torre Fiorentina. La novità negativa è la custodia giudiziaria disposta dal Tribunale e dall’Istituto vendite giudiziarie per i locali in Piazza Tolomei dell’ex cinema Moderno. Non è compito nostro entrare nelle beghe tra privati, nei contenziosi tra creditori e debitori. Se il Tribunale ha vietato l’accesso in quegli spazi e interrotto i lavori di ristrutturazione, avrà avuto le sue buone ragioni. L’auspicio, però, è che l’interesse generale abbia un suo peso nella vicenda. In un centro storico che inanella negozi chiusi e aperture di spazi commerciali di qualità dubbia, attività che hanno la data di scadenza delle mozzarelle, vedere che la Giunti aveva in progetto di aprire una libreria in Piazza Tolomei, rappresentava un segnale di inversione di tendenza. O almeno di qualità più alta rispetto al resto. Se la custodia giudiziaria rallenterà troppo, o addirittura farà saltare, l’apertura della libreria, sarà un peccato per tutti. Per questo si spera che creditore e debitore si mettano d’accordo.