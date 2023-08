La commissione resta in attesa a Siena per l'agibilità del Palasport

Non ci sarà la viceprefetto vicario Immacolata Amalfitano alla prossima riunione della commissione provinciale sicurezza e vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Toccherà a un altro dirigente della prefettura, se non al prefetto Matilde Pirrera, coordinare la riunione decisiva sull’agibilità del Palasport di viale Sclavo. Che, in attesa della documentazione aggiuntiva chiesta nell’ultima riunione all’ingegnere progettista Valerio Zucchelli sulle opere necessarie all’impianto sportivo per dare l’agibilità, anche se condizionata, non è stata ancora convocata.

Non ci vorrà molto, potrebbe arrivare anche lunedì il via libera. Perché la gran parte del lavoro è stata fatta durante la scorsa seduta. Se l’ingegner Zucchelli elencherà piccoli interventi per evitare problemi alla struttura e rimandare il grosso dei lavori ad aprile-maggio, alla fine dei campionati, la commissione ratificherà l’agibilità del Palasport. Consentendo all’Emma Villas e alla Mens Sana Basket di giocare in casa le partite di volley e basket. In caso contrario, il PalaEstra rischia la chiusura completa, palestra, corsi di danza e attività delle giovanili. Se non è sicuro per le partite, non lo è per niente altro.