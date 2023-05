La cittadella dello sport rinasce Parco Sorbellini, inaugurazione dell’area con tante novità

Taglio del nastro per la rinnovata Cittadella dello sport di San Quirico d’Orcia, con il presidente della Regione Eugenio Giani, in programma oggi alle 12. Interventi per oltre 300mila euro (parte dell’intervento è stato realizzato con risorse della Regione) che hanno interessato varie discipline sportive, sia per la realizzazione di nuovi impianti (padel), sia per il rifacimento o miglioramento di impianti esistenti (calcio a 7, tennis, pista ciclabile, basket) e nuovi impianti di illuminazione.

"L’obiettivo – spiega il sindaco di San Quirico d’Orcia, Danilo Maramai – è stato quello di implementare l’offerta dei servizi sportivi presenti sul territorio comunale potenziando l’area verde del parco Sorbellini, con nuove realizzazioni e recuperando funzionalmente le infrastrutture esistenti, nel segno di una maggiore coesione, tenendo conto dell’interesse e della valenza non solo sportiva ma anche sociale di tutte le pratiche motorie".

"Un progetto organico – sottolinea il vicesindaco Marco Bartoli – che è andato a razionalizzare e mettere a sistema tutta l’area, creando un reale polo sportivo perfettamente integrato nel tessuto urbano. Lo sport è una priorità per la nostra comunità".

Fondamentale l’aspetto sociale e le ricadute sui giovani in primis: "Un intervento che guarda al futuro delle nuove generazioni, in una comunità che vede nel valore della pratica sportiva da parte dei giovani e non solo, uno dei suoi pilastri" evidenzia Mady Martorelli, assessore alle politiche giovanili ed associazionismo.

A completamento delle opere, sono stati realizzati interventi di regimazione delle acque, messa in opera di tubazioni gas e acqua, sistemazione chiusini, intonacature, sistemazione sportelli rotti contatori.