La bambina colpita dall’estintore presto a scuola

Presto il ritorno a scuola della bambina di Piancastagnaio che martedì scorso è stata colpita in testa da un estintore. Dopo un giorno di ospedale (la piccola era stata trasportata con Pegaso al Mayer di Firenze) giovedì notte il ritorno a casa. La piccola non ha, fortunatamente, riportato conseguenze dal trauma subito. Se non quella della grande paura provata. Grande spavento della bambina ma anche di quanti l’hanno soccorsa, dei genitori, di tantissime persone. Si erano temute conseguenze importanti che i sanitari del nosocomio pediatrico hanno escluso subito dopo il ricovero. E’ rimasta al Meyer per 24 ore, come prevede il protocollo nei casi come questo. Poi il ritorno a casa per la gioia dei genitori e dei tanti amici. Resta l’episodio che ricorderà per sempre. Intanto, dopo aver categoricamente escluso che la bombola sia caduta per il cedimento della staffa del contenitore, resta il dubbio di chi e nel caso come possa aver provocato la fuoriuscita dall’apposito contenitore.

M.C.