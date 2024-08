Ius Scholae. Il sì di Pugliese e Pallassini

"Forza Italia Siena esprime il proprio pieno sostegno alla proposta avanzata dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, riguardante l’introduzione dello Ius Scholae - scrivono Alessandro Pallassini Coordinatore Provinciale Forza Italia Siena e Sara Pugliese (nella foto) Coordinatore Comunale Forza Italia Siena -. Una riforma fondamentale che rappresenta un passo avanti verso una società più giusta e inclusiva".

Questa proposta, che consentirebbe ai minori nati in Italia o giunti nel nostro Paese prima dei 12 anni di età di ottenere la cittadinanza italiana dopo aver completato con successo un ciclo di studi di almeno cinque anni, è un atto di giustizia nei confronti di chi, attraverso l’impegno scolastico, dimostra il proprio senso di responsabilità verso il Paese in cui vive. L’approvazione di questa misura non solo rappresenta un riconoscimento dei meriti di questi giovani, ma contribuisce anche a ridurre i rischi di emarginazione sociale. Infatti, l’inclusione attiva e il riconoscimento della cittadinanza possono mitigare quelle frustrazioni che spesso sono terreno fertile per conflitti e tensioni sociali.

Per il nuovo cittadino italiano, il conseguimento della cittadinanza sarà vissuto come una conquista meritata, un riconoscimento del proprio percorso di integrazione e un impegno verso il futuro della nostra nazione.

"Siena, con la sua storia e cultura millenaria, culla di civiltà, democrazia e accoglienza - conclude Sara Pugliese - deve essere in prima fila nel sostenere l’approvazione dello Ius Scholae. Questo è un impegno che Forza Italia Siena prende volentieri, convinta che il nostro territorio debba continuare a rappresentare un esempio di accoglienza e integrazione".