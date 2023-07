Its Energia e Ambiente Aperte le iscrizioni ai corsi post diploma

Aperte all’Its Energia e Ambiente di Colle le iscrizioni ai corsi biennali post diploma 20232025 e al nuovo corso ‘Ambiente 23’, pensati per rispondere al fabbisogno espresso dalle aziende del territorio in termini di nuove competenze e professionalità sui temi dell’energia, dell’ambiente e della sostenibilità. Per illustrare le opportunità offerte dai percorsi e fornire maggiori informazioni e dettagli, la Fondazione ITS Energia e Ambiente ha organizzato sessioni di open day sia in presenza ( 13 luglio e 6 settembre alle 17) che on line (25 luglio). Le iscrizioni si chiuderanno il 6 ottobre.