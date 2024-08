Istrice, assemblea affollata. Il capitano esprime l’intenzione di fare un passo indietro

Istrice, assemblea molto partecipata nella Contrada di Camollia lunedì sera. Molti sono andati ad ascoltare le parole del capitano Gianluca Testa, eletto nel dicembre 2021 raccogliendo il testimone di Andrea Franchi di cui era stato mangino. Confermato poi nel settembre scorso nella verifica che nell’Istrice avviene dopo il primo biennio in carica. Parole molto attese dopo la comprensibile delusione del popolo per l’esito del Palio dell’Assunta dove la Contrada di Camollia aveva fatto una grande costruzione facendo indossare il giubbetto al primo fantino di Piazza, Tittia. Spendendo grandi energie e facendo un lavoro di squadra a 360 gradi. "Ho promesso agli istriciaioli di darmi da fare il più possibile per vincere sperando che il lavoro sia finalmente accompagnato dalla fortuna", aveva detto il capitano Testa dopo la conferma del settembre 2023. Impegno che certo anche ad agosto non è mancato. E si è visto. Ma il Palio è stato vinto dalla rivale.

Così in assemblea Testa avrebbe espresso l’intenzione di compiere un passo indietro. Era accaduto del resto lo stesso nel luglio 2016 quando, dopo la vittoria della Lupa, Carlo Brocci si era dimesso immediatamente per cui il compito di guidare lo staff Palio era stato attribuito, come da statuto, dall’allora priore Nicoletta Fabio.

Da parte dell’attuale onorando di Camollia Emanuele Squarci nessuna dichiarazione riguardo al contenuto dell’assemblea. La Contrada si sta concentrando sulla festa titolare, gira infatti domenica. Ogni decisione al riguardo dovrebbe dunque arrivare solo successivamente. Martedì 27 si svolgerà un’altra assemblea.