Istituto Cennini e futuro. Serata speciale insieme ad aziende ed istituzioni

L’Istituto Cennini, una delle scuole più antiche della Toscana, se non dell’Italia ha organizzato una serata speciale: scuola, aziende e istituzioni insieme per il futuro dei giovani. In prima fila le istituzioni: il sindaco Piero Pii e l’assessore regionale Simone Bezzini, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale e scolastico. Presenti il preside Pierluigi Fiorentini, il vice preside Cesare Stanghini e il docente Simone Piazzini, affiancati da Teresa Basilico, direttore dell’ITS Energia e Ambiente, Fabio Petri, presidente di CNA Siena, e Simone Bartalucci di Confindustria Valdelsa. Ormai da tempo è facilmente verificabile come ci sia stato un consolidamento del rapporto tra il Cennini ed il tessuto produttivo locale e questo ha, quindi, permesso di creare un ponte solido tra la formazione e il mondo del lavoro. Un ponte che porta risultati, infatti, nonostante un calo generale delle iscrizioni nelle scuole, l’Istituto Cennini ha registrato un incremento, segno che la strada intrapresa è quella giusta. Il fulcro dell’evento: è stato la condivisione e l’innovazione. L’Istituto di Colle non è nuovo ad iniziative di questo genere. L’occasione era quella di un open day dedicato e di fatto la scuola ha aperto le proprie porte a studenti, famiglie, istituzioni e aziende del territorio, per presentare le proprie attività e soprattutto, per trattare del progetto di apprendistato che rappresenta ormai un fiore all’occhiello dell’offerta formativa. Un altro centro della serata è stato il progetto di apprendistato, che da quattro anni unisce scuola e imprese in un percorso concreto di formazione sul campo.

Ogni anno, una decina di studenti viene selezionata per un’esperienza formativa direttamente all’interno delle aziende più all’avanguardia della Valdelsa, con l’obiettivo di acquisire competenze tecniche e pratiche legate alle nuove tecnologie. Il successo dell’iniziativa dimostra l’efficacia della sinergia tra scuola e impresa e la capacità del Cennini di interpretare le esigenze del territorio, offrendo ai giovani non solo una formazione di qualità, ma anche concrete prospettive occupazionali. Una scuola che guarda al futuro con i piedi ben saldi nella realtà produttiva in cui è inserita. Nel 2023 il Cennino Cennini ha festeggiato ben 150 anni di storia, una scuola che ha formato generazioni e generazioni di valdelsani, ma anche di studenti in genere della provincia.