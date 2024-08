Irene Siragusa e il futuro: "Qualcosa di grande presto arriverà anche per noi"

Tutta Colle e gran parte dell’Italia attacca al televisore per vedere Irene Siragusa. "Volevamo di più, volevo di più – afferma Irene Siragusa –. Sono arrivata qui al massimo di tutte le aspettative e con la voglia di correre ancora forte per la mia squadra. Dopo non essere riuscita ad esserci individualmente ho fortemente sperato di regalarmi/regalarci un sogno con la 4x100 e sono grata di aver fatto parte del quartetto che ha corso questa mattina". Irene Siragusa ha, comunque, fatto una prestazione magistrale e di grande livello. Forse, ci sono stati alcuni errori, ma poco ci sarebbe e c’è da rimproverare. "Sapevamo che era complicato, niente è da lasciare al caso in un contesto simile, ma queste siamo noi e oggi valevamo 43"03. Siamo umane, siamo atlete, siamo donne che mettono sempre il 100% in quello che fanno". Irene Siragusa, la velocista colligiana che ieri mattina è scesa in pista allo Stade de France nelle batterie della staffetta 4×100 femminile, ha commentato tramite le sue pagine social il rammarico per non aver superato il turno. Rimane, però la sua tenacia e la sua caparbietà. "Se siamo qui è perché ce lo siamo meritato e anche se questa volta tutto non si è allineato credo ancora fermamente che prima o poi qualcosa di grande arriverà anche per noi. Ho corso questa 2° Olimpiade con maggiore consapevolezza e fiducia nei miei mezzi. Grazie a tutti quelli che credono in me e mi supportano, siete la base. Posso dire che correre un’olimpiade con uno stadio pieno è stato pazzesco?". Da gennaio 2024 Siragusa è stata a casa nel complesso 2 mesi, questo perché ha fatto un mondiale oltre oceano e un Europeo in casa senza contare il suo tour di gare individuali tra maggio e giugno in giro per l’Europa. Non c’è stato spazio per altro in questi mesi. Nonostante questo ha svolto una prova al massimo delle sue forze dimostrando come sempre grande capacità e grande prestanza fisica. Il Comune di Colle aveva organizzato anche una serata speciale tutta dedicata ad Irene Siragusa. Per la velocista colligiana che ha partecipato ieri alla sua seconda Olimpiade consecutiva tutta la sua città aveva voluto dedicarle un momento per ripercorrere la sua carriera e stringersi a lei prima della partenza per Parigi. Oggi la sua città continua a lodarla ed aspetta fremente il suo ritorno.

Lodovico Andreucci