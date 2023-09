'Iosempredonna': Una Giornata a Chianciano Terme per Promuovere Prevenzione e Cure

È un filo rosso di storie d’amicizia e solidarietà che s’accende è si trasforma in un fiocco rosa che ci prende per mano e ci ricorda che le donne non sono sole nella loro battaglia contro il cancro al seno. La storia dell’associazione ’iosempredonna’ raggiunge quest’anno le sue 15 candeline in relazione all’evento ’Donna sopra le righe’ e taglia il traguardo con una manifestazione che si svolgerà domenica 17 a Chianciano Terme.

L’associazione ’iosempredonna’ costituita nel febbraio 1997 opera per diffondere la cultura della prevenzione e sostenere le donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza del cancro al seno. Lo fa valorizzando le sue volontarie, che dalla sua nascita a oggi hanno portato avanti innumerevoli iniziative. Oltre al reale sostegno a coloro che stanno attraversando o hanno attraversato il doloroso percorso della malattia, ’iosempredonna’ ha dato vita a molteplici eventi che hanno contribuito non poco allo sviluppo della cultura della prevenzione e cura del tumore al seno.

In questa ottica si colloca il convegno, organizzato dall’associazione guidata da Pinuccia Musumeci domenica nella sala scacchi del Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme. Lo è affrontare il tema del linguaggio e della comunicazione nel percorso terapeutico nella cura del tumore al seno. In ogni step del processo di cura ma anche nella prevenzione, infatti, è fondamentale la corretta comunicazione, sia nell’interesse della paziente che per garantire l’efficacia dell’ operato dei sanitari.

Figure di grande rilievo della sanità, dell’associazionismo e delle istituzioni, chiamate a raccolta per un confronto che assume una fondamentale importanza, anche alla luce della reale necessità, avvertita soprattutto dai malati, di un nuovo approccio comunicativo tra le pazienti e le loro principali figure di riferimento. A dare l’avvio a questa giornata il concorso letterario ’Donna sopra le righe ’ giunto quest’anno alla 15a edizione.

Nel pomeriggio di domani, nella sala Fellini del parco delle Terme di Chianciano, si terrà la premiazione del concorso, il cui presidente emerito era e rimane, il grande scrittore Andrea Camilleri. ’Donna sopra le righe’ nasce per offrire spunti di rielaborazione a chi ha vissuto direttamente o indirettamente l’esperienza del tumore al seno.

Anna Duchini