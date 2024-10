"Io vittima di furto, la notte ho paura"

"I furti sono all’ordine del giorno, io in questo senso ho già dato. Sono entrati in casa e mi hanno portato via tantissime cose, un danno a livello di ricordi affettivi più che di valore. Di notte non mi azzardo a uscire, è una zona completamente buia e dove non passa nessuno: se succede qualcosa, fino al giorno dopo non ti trova nessuno. Viviamo dietro all’ex palazzo del Catasto, circondato da sterpaglie che nascondono topi. I marciapiedi non sono più percorribili, sono pieni di rovi, se qualcuno deve muoversi in carrozzina o con il deambulatore fa grandissima fatica. Gli alberi sono stati tagliati, ma le buche sono rimaste. Hanno tolto anche la bottega, qui in pochi reggono con le attività".