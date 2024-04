’Io tifo Mens Sana’ dona mille euro alla onlus di Pediatria

Un assegno da 1.000 euro per l’associazione Insieme per i bambini onlus che da sempre supporta le attività della Pediatria delle Scotte, diretta dal professor Salvatore Grosso. Questo il bel gesto di generosità dell’associazione Io tifo Mens Sana che ha deciso di devolvere in beneficienza l’incasso ottenuto dalla vendita delle t-shirt e dallo spettacolo ’La storia siamo noi’ che si è tenuto il 5 aprile all’hotel Garden di Siena. A ricevere l’assegno, dalle mani del presidente della Mens Sana Basketball Francesco Frati e dal presidente di Io tifo Mens Sana Stefano Parrini, è stato lo stesso professor Grosso, ospite domenica di gara 1 playoff.