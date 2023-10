Investito un 52enne a Monteriggioni: Attraversava sulle Strisce in Via della Resistenza

Grande spavento ieri pomeriggio in via della Resistenza a Badesse, la strada principale della frazione nel comune di Monteriggioni. Un incidente che è avvenuto alla presenza di numerose persone che in quel momento, intorno alle 16, si trovavano nella zona.

A ricostruire l’incidente sarà adesso la polizia municipale di Monteriggioni, intervenuta sul posto per i rilievi. Dalla prima ricostruzione sembra che un uomo di 52 anni che vive nel comune di Monteriggioni stava attraversando la strada sulle strisce quando, per ragioni da ricostruire, una macchina l’ha urtato. E si è subito fermata.

Immediato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto automedica e ambulanza della Pubblica assistenza di San Rocco a Pilli. Il ferito, che sembrava in condizioni molto delicate, è stato trasferito in codice 3 al policlinico di Siena dove ancora ieri a tarda sera non era stata emessa la prognosi.