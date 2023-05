Investimento sulla Ferriera Due milioni per il recupero

Piomba un investimento di oltre due milioni sulla ‘Ferriera’ a Colle. Per la precisione saranno 2.381.838 euro, per un recupero completo che prevede la realizzazione di 38 appartamenti. Lo storico quartiere e sarà rivoluzionato con un intervento di riqualificazione urbanistica ad opera della società padovana CapitalySpA. I lavori sono già iniziati e le abitazioni sono in vendita. L’intervento parte dal riuso di un’area industriale ed è prevista la ristrutturazione di parte dei fabbricati esistenti con cambio di destinazione d’uso in civile abitazione. Tra gli interventi è prevista anche la realizzazione di uno spazio sistemato a verde per il collegamento tra il livello stradale e il livello delle residenze. Ogni abitazione è stata progettata con alti servizi di sostenibilità energetica. Si tratta di un 10% in meno di spese energetiche rispetto ad una normale abitazione. "Colle è una comunità che fin dal primo momento ci ha colpito – afferma in qualità di proprietario Alessandro Bellini presidente dellaCapitalySpA – Abbiamo deciso, così, di investire in questa città ed abbiamo individuato una zona ex industriale per sviluppare un intervento cardine per una riqualificazione urbanistica. Abbiamo voluto dare il nostro contributo per trasformarla, da una zona degradata ad una struttura inserita in una vera oasi naturale". "La capitale del cristallo è un gioiello toscano sul quale abbiamo deciso di puntare attraverso questo investimento volto alla realizzazione di una serie di abitazioni, ma riqualificando l’esistente – afferma Leonardo Renai di Mamsrl in qualità di General Contractor – La realizzazione delle residenze volge un occhio all’architettura contemporanea e sostenibile, ma anche alla storia degli ex edifici industriali. Le abitazioni sono state progettate per un’esposizione alla ricerca della massima illuminazione possibile. Gli appartamenti sono, così, caratterizzati da peculiarità naturali e ambientali della zona, ma è da sottolineare anche la vicinanza al centro cittadino, dal quale dista solamente 500 metri circa. Case immerse nel verde, ma a pochi passi dal centro storico". La progettazione, direzione lavori e le vendite parlano colligiano, con lo Studio Calonaci e l’immobiliare Celardo.